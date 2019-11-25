РИАМО - 25 ноя. Конкурс «Разрешение споров в ЕАЭС» на знание международного права среди студентов - юристов стран Евразийского экономического союза состоится в Москве с 28 ноября по 1 декабря, говорится в сообщении пресс-службы организаторов конкурса.

«С 28 ноября по 1 декабря 2019 года в Москве пройдет устный этап третьего ежегодного международного студенческого конкурса по праву Евразийского экономического союза «Разрешение споров в ЕАЭС». Конкурс «Разрешение споров в ЕАЭС» - это уникальная образовательная платформа, где студенты пробуют себя в роли представителей в модели юридического спора, разрешаемого в суде ЕАЭС», - говорится в сообщении.

Финалисты конкурса узнают, каково защищать юридическую позицию перед настоящими судьями высших судов. В конкурсе принимают участие студенты из государств-членов ЕАЭС, а также из государства-наблюдателя Молдовы. Язык конкурса – русский. Из 21 команды на устный этап в Москве прошли всего 15 студенческих команд.

Победители получат возможность стажировки в престижных организациях. Так, в 2017 году лучший спикер конкурса – Виктория Кривун получила стажировку в Совете Европы, в 2018 победителей пригласили на стажировку в ПАО «Энел Россия».

В 2019 году основными темами конкурсного дела являются пределы компетенции Суда ЕАЭС, надлежащее представительство в Суде ЕАЭС, режим наибольшего благоприятствования для иностранных компаний, международные ограничительные меры, защита культурных ценностей.

Конкурс «Разрешение споров в ЕАЭС» призван воспитать новое поколение высококвалифицированных специалистов в области международного права, способных представлять интересы как государств, так и участников бизнес-сообществ своих стран в международных юрисдикционных органах.

Конкурс проводит кафедра международного права Российского государственного университета правосудия при Верховном суде РФ совместно с центром Международных и сравнительно-правовых исследований.

Организаторами, экспертами и судьями в рамках конкурса традиционно выступают сотрудники органов ЕАЭС, судьи Суда ЕАЭС, судьи судов РФ, отечественные и зарубежные специалисты в области международного права.