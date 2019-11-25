РИАМО - 25 ноя. К совершенствованию статьи Уголовного кодекса РФ о допустимых границах самообороны нужно подходить точечно, просто разрешать использовать все методы для самообороны сейчас нельзя, сообщил РИАМО в понедельник заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.

Партия ЛДПР предложила расширить статью 37 УК РФ, чтобы расширить допустимые границы самообороны. Так, в статью предлагают внести пункт о том, что действия, направленные на защиту личную и членов семьи от насилия или угрозы применения насилия, а также на защиту имущества, не будут считаться превышением необходимой самообороны. Проект поправок планируют внести в Госдуму.

«Считаю, что в данный момент этого делать нельзя. То же самое касается и разрешения на ношение короткоствольного оружия. На примере Америки, где есть подобное разрешение, мы видим, как люди не всегда адекватно этим пользуются», — сказал Черкасов.

По его словам, чтобы разрешить это, нужны определенные условия.

«Если соглашаться на какие-то части этого закона, то нужно делать это более обдуманно, точечно, адресно, с учетом всех возможных последствий. Так как мы понимаем, сколько нестандартных ситуаций возникает в жизни, которые невозможно описать одним законом», - подчеркнул Черкасов.

Он добавил, что статью закона необходимо усовершенствовать, но делать это нужно более точечно.

«Я согласен с той частью, когда возникали резонансные случаи, в которых принимались несправедливые с человеческой точки зрения решения. Например, когда женщина убила мужа, который ее избивал. Но здесь уже вопрос к судебной системе и профессионализму судей. Однозначного отношения к этой инициативе у меня нет. Но я считаю, что действительно необходимо статью усовершенствовать, прописать более точечно», - заключил депутат.