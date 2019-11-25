РИАМО - 25 ноя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на высказывание лидера ЛДПР Владимира Жириновского о расширении понятия самообороны и внесения соответствующих изменений в законодательство, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Жириновский выступил за расширение понятия самозащиты. Пескову задали вопрос об отношении Кремля к тому, что в рамках самообороны человек будет вправе совершить убийство.

«Это новая инициатива. После того, как она будет внесена в Госдуму, начнется экспертная ее проработка, и потом будет сформирована конкретная позиция», – сказал Песков.

ЛДПР будет вносить на рассмотрение поправку к 37-ой статье Уголовного кодекса России, в которую планируют добавить пункт о том, что убийство не является превышением границ самообороны.

Лидер фракции Владимир Жириновский пояснил, что люди, которые пытаются спасти себя и свою семью от убийц и грабителей, часто сами попадают в тюрьму за превышение пределов самозащиты. По его мнению, это несправедливо. В качестве подтверждения он привел американскую статистику – в США 98% случаев жесткой самообороны были полностью оправданы судом.

Проект будет рассматриваться в Госдуме. Партия «Единая Россия» взвесит четко все «за» и «против». «Справедливая Россия» возможно поддержит проект, а КПРФ, скорее всего, выступит против нововведения, считая, что России не стоит равняться на США.