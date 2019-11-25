РИАМО - 25 ноя. В 17-этажном жилом доме на Боровском шоссе, дом 21, произошло возгорание квартиры на втором этаже, в резульате происшествия один человек погиб, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС РФ по Москве.

Пожар в жилом доме распространился на 10 квадратных метров. Загорелись личные вещи и мебель в квартире на втором этаже.

«В 14:12 пожар был ликвидирован. К сожалению, в результате пожара погиб один человек», - говорится на сайте.