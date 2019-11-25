РИАМО - 25 ноя. Найденная в поселке Раменского городского округа новорожденная девочка находится в удовлетворительном состоянии, переохладиться она не успела, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.
Новорожденную девочку в возрасте около 1-1,5 месяцев, завернутую в плед, обнаружили на улице в поселке Дружба. О брошенном в кустах ребенке сообщила в полицию местная жительница. Малышку оперативно доставили в городскую больницу.
По предварительным данным, мать девочки удалось установить – она уже дает объяснения в полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавила омбудсмен.
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