РИАМО - 25 ноя. Найденная в поселке Раменского городского округа новорожденная девочка находится в удовлетворительном состоянии, переохладиться она не успела, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Новорожденную девочку в возрасте около 1-1,5 месяцев, завернутую в плед, обнаружили на улице в поселке Дружба. О брошенном в кустах ребенке сообщила в полицию местная жительница. Малышку оперативно доставили в городскую больницу.

«Найденная малышка находится в удовлетворительном состоянии. К счастью, она не успела обморозиться и даже переохладиться. Врачи понаблюдают за ее состоянием еще пару дней, за которые и должна определиться ее дальнейшая судьба», – сказала Мишонова.

По предварительным данным, мать девочки удалось установить – она уже дает объяснения в полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавила омбудсмен.