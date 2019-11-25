РИАМО - 25 ноя. Инициатива о расширении для россиян границ допустимой самообороны может положительно сказаться на обществе, сообщила адвокат Елена Пономарева.

В Госдуму планируют внести законопроект о поправках в УК РФ. Его предлагают дополнить пунктом о том, что действия россиян, направленные на защиту себя и членов семьи от насилия или угрозы его применения, а также на защиту имущества, не будут считаться превышением необходимой самообороны.

«Я очень часто сталкивалась в своей практике с защитой людей, оказавшихся в подобной ситуации. И суд выносил обвинительный приговор. Но на самом деле, это оценочное суждение и очень сложно определить, насколько действительно превышена была самооборона. И была ли она вообще превышена», – сказала Пономарева в эфире Радио «Комсомольская правда».

По ее словам, если на человека нападают, то он нечасто может быстро оценить вред, который сам нанесет агрессору, и сопоставить его с тем вредом, что наносится ему самому.

Она подчеркнула, что в таких делах должны разбираться судебные психологи. Они помогут разораться, осознавал ли человек, что с ним происходило в момент нападения, подлежит ли он ответственности.

«Документ соразмерен нашему времени и нашим реалиям. Учитывая, сколько совершается преступлений, принятие такого законопроекта будет правильным решением», – заключила адвокат.