РИАМО - 25 ноя. Строители начали проходу левого перегонного тоннеля от станции «Университет Дружбы Народов» до станции «Улица Новаторов» Коммунарской линии столичной подземки, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Строительство Коммунарской линии Московского метрополитена входит в активную стадию. Начато сооружение семи станций первого участка. А сегодня от будущей станции «Университет Дружбы Народов» до «Улицы Новаторов» начинается проходка первого тоннеля», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что через несколько месяцев на линии заработает еще два проходческих щита. На пике стройки на линии будут работать восемь щитов. Это позволит построить первый участок Коммунарской линии примерно за 5 лет.

Коммунарская ветка пройдет от станции Московского центрального кольца «Крымская» до Троицка. В зоне притяжения будущей линии живут более 1 миллиона человек, работают или учатся еще несколько сотен тысяч.

Коммунарская линия снизит нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метрополитена, позволит уменьшить интенсивность движения транспорта по прилегающим улицам, что улучшит экологическую ситуацию.

Длина Коммунарской линии составит около 38 километров, на ней будет 16 станций. С «Улицы Новаторов» можно будет пересесть на Большую кольцевую линию. На «Коммунарке» организуют крупный пересадочный узел на Сокольническую ветку.

Коммунарскую линию начали строить в прошлом году. Сейчас сооружают два первых участка от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки», ввести их в эксплуатацию планируют в 2023 году. Общая длина этих участков составляет 15,7 километра, на них будет семь станций: «Улица Новаторов», «Университет Дружбы Народов», «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир», «Мамыри», «Коммунарка» и еще одна пока безымянная станция.

По участкам от «Севастопольского проспекта» до «Улицы Новаторов» и от «Коммунарки» до «Троицка» разрабатывают проектную документацию.

В декабре планируют начать проходку правого перегонного тоннеля от станции «Университет Дружбы Народов» до станции «Улица Новаторов» и правого перегонного тоннеля от станции «Славянский мир» до «Улицы Генерала Тюленева».