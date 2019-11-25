РИАМО - 25 ноя. Прототип очков виртуальной реальности (VR) для улучшения условий содержания коров протестировали на одной из подмосковной ферм, у животных зафиксировали снижение уровня тревоги, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На сегодняшний день исследователи стали уделять большее внимание эмоциональному состоянию животных. Примеры молочных хозяйств из разных стран показывают, что в спокойной атмосфере количество и качество молока заметно увеличиваются. Сотрудники одного из крупнейших хозяйств региона совместно с IT-специалистами решили провести эксперимент, изучив влияние виртуальной реальности на буренок.

«Разработчики студии виртуальной реальности в сотрудничестве с ветеринарными врачами и консультантами с производства адаптировали человеческие VR-очки с учетом особенностей строения головы коров. Опираясь на многочисленные исследования зрения крупного рогатого скота, показывающие лучшее восприятие коровами оттенков красной части спектра и более слабое зеленых и синих тонов, архитекторы виртуальной реальности также создали уникальную программу имитации летнего поля», – говорится в сообщении.

Во время проведения первого тестирования эксперты зафиксировали снижение тревожности и повышение общего эмоционального настроя стада. Влияние VR-очков на молочную продуктивность коров покажет дальнейшее комплексное изучение. При сохранении положительной динамики наблюдений разработчики намерены масштабировать проект и модернизировать отечественную сферу молочного производства.

Внедрение современных технологий в молочное производство будет обсуждаться во время проведения VI Международного агропромышленного молочного форума. Его организатором выступает правительство Московской области при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации.