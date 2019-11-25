РИАМО - 25 ноя. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения новорожденной девочки в поселке Раменского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Новорожденную девочку в возрасте около 1-1,5 месяцев обнаружили на улице в поселке Дружба. О брошенном в кустах ребенке в полицию сообщила местная жительница. Малышку оперативно доставили в городскую больницу в удовлетворительном состоянии.

«По факту оставления новорожденного ребенка в опасности возбуждено уголовное дело (статья 125 УК РФ). Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности матери ребенка», – говорится в сообщении.