РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 ноя. В СНТ «Полянка» подмосковного Подольска по просьбе местной жительницы отловили одну бездомную собаку, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой отловить бездомных собак на территории СНТ «Полянка». Она отметила, что на улице Лесная у дома №10 поселились безнадзорные животные, в том числе и щенки. Она также добавила, что около 10 собак видела между СНТ и Щербинским кладбищем.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу отлова безнадзорных животных на территории СНТ «Полянка». Сообщаю, что по данному адресу был произведен отлов безнадзорных собак в количестве одной особи», – сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.