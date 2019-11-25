РИАМО - 25 ноя. Количество претендентов, участвующих в городских электронных аукционах за право покупки отдельно стоящих зданий Москвы, увеличилось почти в четыре раза в этом году, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

«С начала года электронные аукционы по продаже отдельно стоящих зданий собрали 111 участников. За аналогичный период прошлого года число претендентов немногим превышало 30», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что на сегодняшний день предложения города позволяют инвесторам вести бизнес в собственном отдельно стоящем здании на территории столицы. Свободное назначение таких лотов и разнообразная площадь – от 11 квадратных метров до порядка 6 тысяч квадратных метров, позволяют реализовать практически любые бизнес-идеи.

По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, на протяжении нескольких лет конкуренция на аукционах по продаже столичных зданий остается на уровне трех участников за лот. На протяжении этого времени растет как количество предложений так и число интересующихся городской недвижимостью.

Он добавил, что самая высокая активность наблюдалась на торгах за право продажи зданий в центре города. Половина участников аукционов этого года, а именно 55 инвесторов, претендовала именно на такие объекты. На втором месте по популярности стали здания востока столицы - 18 участников собрали данные аукционы.