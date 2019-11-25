РИАМО - 25 ноя. Молодые поэты из России, Казахстана и Молдовы выступили в центральной библиотеке Красногорска в рамках спецпроекта «Год книги в странах СНГ» XIV молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ, говорится в сообщении министерства культуры Московской области.

«Пять молодых поэтов из России, Казахстана, Молдовы представили свое творчество, а эксперты – оценили выступления и назвали лауреата. Победительницей стала Арина Кондакова из Омска», – говорится в сообщении.

Сарсенан Батырхан из Казахстана, Диана Жалбэ из Молдовы, Антон Кобец из Москвы и Кирилл Царев из Московской области стали дипломантами Дельфийских игр.

С 22 по 26 ноября в Московской области проходят XIV молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ. В мероприятии принимают участие около 500 представителей из 10 стран. Делегации живут на территории оздоровительного комплекса «Снегири» в Истре.

Соревнования проходят по шести номинациям – фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, открытая номинация. В числе жюри и гостей соревнований – более 50 видных деятелей искусств стран СНГ.

Формат Дельфийских игр подразумевает, что соревнования проходят попарно, победитель от каждой пары конкурсантов участвует в следующем туре. Участникам соревнований от 10 до 25 лет.