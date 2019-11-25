РИАМО - 25 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу перед профильными ведомствами региона найти новые проекты для Подмосковья на VI Международном агропромышленном молочном форуме в Красногорске, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник прошла встреча губернатора Московской области с руководящим составом регионального правительства. На ней обсудили открытие 26 ноября в доме правительства Московской области агропромышленного молочного форума, в рамках которого будут обсуждаться актуальные направления развития отрасли.

«Наша задача на молочном форуме, где соберется большое количество отечественных и иностранных инвесторов, - найти новые проекты. У нас есть мощности по земле, по кормам, также важна переработка. Надеюсь, в ближайшее время заработает современное и качественное производство в агропарке «Сырная долина», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в Подмосковье продолжится поддержка фермеров по запуску собственных производств, которые очень важны для региона.

На стенде Подмосковья на молочном форуме будет представлено около 30 самых лучших производителей вместе с сыроварами-победителями конкурса во Франции. Всего в мероприятии примет участие порядка 300 компаний региона.

VI Международный молочный форум будет проходить в Красногорске два дня. Его организатором выступает правительство Московской области при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации.