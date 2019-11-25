РИАМО - 25 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Активное долголетие» положительно оценивается пожилыми жителями региона, и попросил депутатов включиться в работу по данному проекту, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник прошла встреча губернатора Московской области с руководящим составом регионального правительства. На ней Воробьев отметил важность поддержки программы «Активное долголетие». Власти региона слышат положительные отзывы от старшего поколения жителей. В некоторых муниципалитетах уже запущены экскурсии в рамках программы.

«Прошу включиться также федеральных и региональных депутатов, чтобы это доброе дело заработало в каждом городе Подмосковья», - сказал губернатор.

В программе «Активное долголетие» могут участвовать женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. С 1 октября до середины ноября в регионе прошло около 300 выездных экскурсий, активности программы посетили 20 тысяч человек.

Все участники «Активного долголетия» могут бесплатно заниматься скандинавской ходьбой, физкультурой, дыхательной гимнастикой, танцами, йогой, пением, посещать компьютерные и творческие курсы, ходить в бассейн. Записаться можно на сайте проекта или в приложении «Соцуслуги».