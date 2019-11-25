РИАМО - 25 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Активное долголетие» положительно оценивается пожилыми жителями региона, и попросил депутатов включиться в работу по данному проекту, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
В понедельник прошла встреча губернатора Московской области с руководящим составом регионального правительства. На ней Воробьев отметил важность поддержки программы «Активное долголетие». Власти региона слышат положительные отзывы от старшего поколения жителей. В некоторых муниципалитетах уже запущены экскурсии в рамках программы.
«Прошу включиться также федеральных и региональных депутатов, чтобы это доброе дело заработало в каждом городе Подмосковья», - сказал губернатор.
В программе «Активное долголетие» могут участвовать женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. С 1 октября до середины ноября в регионе прошло около 300 выездных экскурсий, активности программы посетили 20 тысяч человек.
Все участники «Активного долголетия» могут бесплатно заниматься скандинавской ходьбой, физкультурой, дыхательной гимнастикой, танцами, йогой, пением, посещать компьютерные и творческие курсы, ходить в бассейн. Записаться можно на сайте проекта или в приложении «Соцуслуги».
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Открытые встречи с жителями будут продолжены во всех муниципалитетах > > > Об этом заявил Губернатор на встрече с руководящим составом областного Правительства. «До Нового года необходимо завершить федеральные и региональные программы, которые мы наметили в рамках нацпроектов. Владимир Владимирович Путин на Съезде партии «Единая Россия» отметил важность особого внимания к предложениям, жалобам жителей, - Андрей Воробьев. - Главы муниципалитетов должны обязательно продолжить формат открытых встреч с жителями. Мы со своей стороны делаем это регулярно, считаем приоритетом в нашей работе». В ходе мероприятия обсудили запуск первых двух линий МЦД «Подольск – Нахабино» и «Одинцово – Лобня». «Сейчас идет настройка программного обеспечения компании, которая осуществляет эту услугу – ЦППК. Первые две недели поездки будут бесплатными, - сказал Губернатор. - Мы видим, что необходимо прибавлять вагоны, потому что поток на каждой станции большой». Андрей Воробьев также отметил важность поддержки программы «Активное долголетие»: «Мы слышим положительные отзывы от нашего старшего поколения. В ряде муниципалитетов запущены экскурсии, различные мероприятия. Прошу включится также федеральных и региональных депутатов, чтобы это доброе дело заработало в каждом городе Подмосковья». Завтра в Доме Правительства МО открывается VI Международный агропромышленный молочный форум, в рамках которого будут обсуждаться актуальные направления дальнейшего развития отрасли. «Наша задача на молочной форуме, где соберется большое количество отечественных и иностранных инвесторов - найти новые проекты. У нас есть мощности по земле, по кормам, также важна переработка. Надеюсь, в ближайшее время заработает современное и качественное производство в агропарке «Сырная долина». Мы и далее будем помогать фермерам запускать свои небольшие, но очень важные производства на территории Подмосковья». #нашеподмосковье
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