РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 ноя. Женский футбольный клуб «Подольчанка» одолел «Ильинский Авангард» Раменского городского округа со счетом 2:1, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

24 ноября в УСЦ «Юность» в микрорайоне Климовск Подольска прошел матч чемпионата Московской области среди женских команд.

«В этот день в футбольном матче встретились женские футбольные команды «Подольчанка» и «Ильинский Авангард» (Раменский городской округ). Матч завершился со счетом 2:1 в пользу подольского клуба», – говорится в сообщении.

В ходе игры особенно отличились подольские спортсменки Светлана Пастухова и Виктория Алешина.