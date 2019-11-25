РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 ноя. В Королеве 20 призывников поздравили с отправкой на военную службу, они будут служить в пехотных войсках и на большом десантном корабле «Королев», сообщил военный комиссар городов Мытищи и Королев Максим Гаврилюк.

Осенний призыв на военную службу начался в России 1 октября и продлится до 31 декабря. В понедельник в отделе «Новейшей истории» Музейного объединения Королева призывников провожали в армию. В мероприятии приняли участие военный комиссар городов Мытищи и Королев Максим Гаврилюк, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Удовицкий, председатель совета ветеранов Владимир Ковтуненко, сотрудники администрации, священнослужитель.

«Всего в ходе призывной кампании в военный комиссариат планируется вызвать более тысячи человек, из которых 130 должны отправить для прохождения военной службы. Сегодня (25 ноября – ред.) 20 человек поздравили с отправкой на службу. 10 из них пойдут служить на БДК «Королев», остальные 10 – в пехотные войска. Часть ребят отправится завтра служить, остальные – 28 ноября», – сказал Гаврилюк.

Призывники из Королева будут служить в воинских частях от Калининграда до Дальнего Востока, но основная часть молодых людей пройдет службу в Центральном федеральном округе.