РИАМО - 25 ноя. Директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Минздрава России Лео Бокерия не покинет центр, а перейдет на новую должность – президента – почетного руководителя медорганизации, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.
Он опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова уволила Бокерию.
«Лео Антонович Бокерия - выдающийся хирург и организатор здравоохранения, и, конечно, об его уходе из центра не может идти никакой речи», — написал Салагай в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что, по закону, должность руководителя организации может замещаться до определенного возраста. После этого идет повышение: должность президента центра – почетного руководителя.
Бокерия руководит центром имени Бакулева с 1994 года.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии