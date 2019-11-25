РИАМО - 25 ноя. Директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Минздрава России Лео Бокерия не покинет центр, а перейдет на новую должность – президента – почетного руководителя медорганизации, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Он опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова уволила Бокерию.

«Лео Антонович Бокерия - выдающийся хирург и организатор здравоохранения, и, конечно, об его уходе из центра не может идти никакой речи», — написал Салагай в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что, по закону, должность руководителя организации может замещаться до определенного возраста. После этого идет повышение: должность президента центра – почетного руководителя.

«Лео Антонович продолжает и продолжит работать в кардиоцентре и будет передавать свои знания и опыт новым поколениям кардиохирургов», — заключил Салагай.

Бокерия руководит центром имени Бакулева с 1994 года.