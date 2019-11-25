РИАМО - 25 ноя. В новых домах, построенных по программе реновации, будут использоваться модернизированные технологии энергосбережения, которые позволят москвичам сэкономить 50% расходуемых ресурсов, сообщает «Интерфакс».

«Показатели энергоэффективности заложены в технические требования для проектирования и строительства домов по программе реновации», - сказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он добавил, что экономия происходит из-за применения ультрановых технологичных материалов и модернизированного оборудования, которое поможет снизить расход ресурсов на 50%.

По словам Бочкарева, установка современных и технологичных пластиковых окон, позволяющих регулировать температуру в помещении в зависимости от погоды, сэкономит затраты на отопление.

В каждой квартире также будут предусмотрены счетчики, которые отслеживают потребление тепла, поэтому его будет можно регулировать на радиаторах в любом помещении.

Программа реновации предусматривает переселение около 1 миллиона жителей Москвы из 5173 домов.