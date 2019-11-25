РИАМО - 25 ноя. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов Московской области продолжить формат проведения открытых встреч с жителями, это приоритет в работе, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В понедельник прошла встреча губернатора Московской области с руководящим составом регионального правительства.

«До Нового года необходимо завершить федеральные и региональные программы, которые мы наметили в рамках нацпроектов. Владимир Владимирович Путин на съезде партии «Единая Россия» отметил важность особого внимания к предложениям, жалобам жителей. Главы муниципалитетов должны обязательно продолжить формат открытых встреч с жителями», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что правительство региона проводит подобные встречи регулярно. Они считаются приоритетом в работе властей.

В ходе встречи обсудили запуск первых двух линий МЦД Подольск – Нахабино и Одинцово – Лобня.

«Сейчас идет настройка программного обеспечения компании, которая осуществляет эту услугу – ЦППК. Первые две недели поездки будут бесплатными. Мы видим, что необходимо прибавлять вагоны, потому что поток на каждой станции большой», - уточнил губернатор.

Движение по МЦД было запущено 21 ноября президентом России Владимиром Путиным. За четыре дня работы на диаметрах проехало уже порядка 1,6 миллиона человек. С 25 ноября по 8 декабря проезд на МЦД будет бесплатным.