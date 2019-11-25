РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 ноя. Корпуса №№48, 49 и 50 общей площадью более 55 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в составе жилого комплекса «Люберцы», говорится в сообщении пресс-службы группы компаний «Самолет».

«В ЖК «Люберцы» ГК «Самолет» введены в эксплуатацию корпуса №№48, 49 и 50 общей площадью 55,6 тысячи квадратных метров. Всего в трех 18-этажных монолитно-кирпичных домах будут заселены 752 квартиры. Все они будут переданы покупателям с полной отделкой, которая включает, в том числе, межкомнатные двери и сантехнику. Отделка выполнена в классической нейтральной цветовой гамме, которая позволит покупателям с легкостью подобрать мебель и предметы декора», – говорится в сообщении.

Для удобства жителей на первых этажах корпусов запроектированы коммерческие помещения общей площадью почти 1,7 тысячи квадратных метров, в которых откроются магазины шаговой доступности и предприятия сервиса.

«ЖК «Люберцы» – масштабный проект комплексного освоения территории ГК «Самолет». Помимо уже введенных в эксплуатацию жилых корпусов, в микрорайоне работают два детских сада, школа и инженерно-технологический лицей. Еще два детских сада откроются в этом году, а уже в следующем мы планируем сдать в эксплуатацию еще одну большую современную школу на 1100 мест», – сказал коммерческий директор ГК «Самолет» Дмитрий Волков.