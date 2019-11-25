РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 ноя. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» установили личность потерявшего память мужчины, который находился в медучреждении Балашихи, сообщается в группе движения в соцсети «ВКонтакте».

Неизвестный мужчина на вид 30-35 лет с 13 ноября 2019 года находился в медицинском учреждении Балашихи. Из-за потери памяти волонтеры не могли установить личность мужчины и разыскивали его родственников, распространяя информацию в социальных сетях и расклеивая ориентировки на территории округа.

«25 ноября личность установлена. Всем спасибо за помощь!» – говорится в сообщении.