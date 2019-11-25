РИАМО – 25 ноя. Директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Минздрава России, доктор медицинских наук, академик РАН Лео Бокерия рассказал, что ничего не знает о своей отставке, сообщает «Звезда».

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова подписала заявление об увольнении Бокерии в связи с достижением им предельного возраста.

«Я только из операционной вышел, ничего не знаю», - сказал Бокерия.

Бокерия руководит центром имени Бакулева с 1994 года.

Медведев уволил главу Российского экологического оператора Буцаева>>