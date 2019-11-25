РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 ноя. В Люберецкой областной больнице за минувшую неделю обслужили свыше 2,5 тысячи льготных рецептов, сообщил в понедельник на оперативном совещании главврач медучреждения Дмитрий Старцев.

«С 14 по 21 ноября в Люберецкой областной больнице выписали 2589 льготных рецептов. Их них обслужили в тот же день 2234, остальные были на отложенном обслуживании», – сказал Старцев.

Он добавил, что за неделю в больницу поступило 26 обращений, из них восемь – на очередь на прием к врачу, семь по вопросам самозаписи, получению молочной кухни. Также было пять жалоб на хамство медработников.

«У нас заканчивается период вакцинации против гриппа. Вакцина есть в достаточном количестве, но иногда бывают необоснованные обращения, что она у нас отсутствует. Во всех поликлинических подразделениях она точно есть», – отметил Старцев.