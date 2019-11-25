РИАМО - 25 ноя. С момента запуска Московских центральных диаметров пассажиропоток на станциях метрополитена, с которых можно пересесть на новый транспорт, вырос до 30%, наибольший прирост отметили на станции «Новохохловская», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Открытие пассажирского движения на Московских центральных диаметрах послужило причиной перераспределения пассажиропотока, пассажиры стали строить новые альтернативные маршруты с МЦД до «удобных» станций метро, а не до конечных или вокзальных», - говорится в сообщении.

На третий день работы МЦД наибольший прирост пассажиропотока (до 30%), по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе, отметили на станции метро «Новохохловская», с которой можно пересесть на одноименную станцию МЦД-2.

Кроме того, до 21,6% увеличился пассажиропоток на станции «Рижская» Калужско-Рижской линии, с которой можно пересесть на МЦД-2. Станцией метро «Волоколамская» Арбатско-Покровской линии воспользовались на 15,4% больше пассажиров, с нее можно также пересесть на второй диаметр.

Отмечается увеличение пассажиропотока на 9% на пересадочных станциях метро «Международная» Филевской линии и «Деловой центр» МЦК.

Движение по МЦД было запущено 21 ноября президентом России Владимиром Путиным. За четыре дня работы на диаметрах проехало уже порядка 1,6 миллиона человек.

С 25 ноября по 8 декабря проезд на МЦД будет бесплатным.

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