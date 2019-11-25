РИАМО - 25 ноя. В подмосковной Коломне запустили необычное такси - белую карету, запряженную парой лошадей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Каждые выходные на улице Лажечникова гостей города и желающих почувствовать атмосферу XIX века будет ожидать белая карета, запряженная парой лошадей. Кучер с удовольствием прокатит вас по старому городу, наполненному тайнами и легендами прошлого», - говорится в сообщении.

Жители и гости города смогут прокатиться в карете с 13 до 18 часов. Она будет ждать пассажиров у входа в Кремлевский дворик. Справки можно получить по телефону: 8 (496) 612-03-37.

Самыми популярными среди туристов местами в Коломне являются Коломенский кремль, музеи «Коломенская пастила», трамваев, боевой славы и любимой игрушки, музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» и спортивный аэродром «Аэроград».