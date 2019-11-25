РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 ноя. Около 800 жителей и гостей подмосковного Подольска посетили концерт «Памяти Муслима Магомаева» симфонического оркестра Ступинской филармонии, говорится в сообщении комитета по культуре и туризму администрации округа.

В концертном зале администрации Подольска 24 ноября прошел концерт «Памяти Муслима Магомаева» симфонического оркестра Ступинской филармонии в рамках фестиваля искусств «Агафонниковские вечера – 2019». Дирижером был заслуженный артист Московской области Дмитрий Тарасов.

«Это был невероятный концерт, наполненный великолепными голосами, прекрасными песнями, мощным звучанием симфонического оркестра. Концертный зал не смог вместить всех желающих. Послушать песни любимого артиста пришли сотни горожан», – написал глава Подольска Николай Пестов на странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным комитета по культуре и туризму администрации Подольска, концерт посетили около 800 человек.

«Ты – моя мелодия», «Королева красоты», «Сердце на снегу», «Верни мне музыку», «Луч солнца золотого», «Три года ты мне снилась» – эти популярные песни звучали в исполнении ведущего солиста Ступинской филармонии, Заслуженного артиста России Эдуарда Страхова и солиста Алексея Богданова, которым удалось передать дух и проникновенную силу необъятного творчества легендарного певца», – добавил Пестов.

Он отметил, что зрители восторженно принимали артистов и высоко оценили профессиональную деятельность музыкантов, подарив им овации.

Муслим Магомаев стал известен в 19 лет после выступления на молодежном фестивале в Хельсинки, а в 31 год был удостоен высшей награды – звания Народного артиста СССР. На протяжении многих десятилетий певец продолжает оставаться кумиром миллионов.