РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Свыше 8,8 тысяч вызовов поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Люберец за минувшую неделю, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю, с 18 по 24 ноября, в ЕДДС-112 Люберец поступило 8 807 обращений, из них 561 – на горячую линию администрации, и 8 246 по единому номеру «112»», – сказал Богданов.

Он добавил, что из них 4 049 обращений касались вызова скорой помощи, 1897 – полиции и ГИБДД, 41 – пожарных и спасателей, 33 – специалистов газовой службы.

В ЕДС ЖКХ за неделю поступило 6 276 обращений, из них 531 касались электроснабжения, 573 – водоснабжения, 263 – работы центрального отопления. Также 316 звонков поступило по обслуживанию домов, 78 – по освещению. Еще 789 жителей задали вопросы по работе МосОблЕИРЦ.