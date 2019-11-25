РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 ноя. В подмосковной Балашихе на 98% завершили комплексное благоустройство набережной реки Пехорка по улице Солнечной, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Концепция организации природно-рекреационной зоны на берегу реки Пехорка направлена на создание многофункционального природного комплекса, который в будущем задаст вектор развития окружающего ландшафта и станет отправной точкой для формирования единого зеленого каркаса всего округа.

«Почти завершены работы по комплексному благоустройству набережной реки Пехорка по улице Солнечной в Балашихе. В основу проекта легла идея создания уникального паркового комплекса на берегу реки при условии максимального сохранения природного ландшафта, сложившейся объемно-пространственной структуры», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он добавил, что работы завершены на 98%. Здесь оборудованы различные функциональные зоны такие как входная группа, территория детского отдыха и игр, спортивно-оздоровительная зона, площадка для выгула собак, зона барбекю.

Также установлено современное уличное освещение, видеонаблюдение, малые архитектурные формы и сделано озеленение. Обустроена и пляжная зона с шезлонгами и прогулочные тропы из деревянного настила.