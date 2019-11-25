РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 ноя. В подмосковных Люберцах до конца текущего года планируют заменить 60 лифтов, сообщил журналистам глава округа Владимир Ружицкий

В понедельник Ружицкий проинспектировал после замены лифты в доме №90 на улице 3-е Почтовое отделение.

«Уже заменили 16 лифтов. В работе находятся 60, их планируют заменить до конца 2019 года», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что всего в округе заменят 130 лифтов. Полностью работы завершат в феврале 2020 года.

«Жители дома №90 на улице 3-е Почтовое отделения довольны лифтами. Никаких нареканий, замечаний у них после замены нет», – заключил Ружицкий.