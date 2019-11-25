РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 ноя. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез свыше 30 тысяч кубических метров отходов с контейнерных площадок подмосковных Люберец, сообщил в понедельник на оперативном совещании представитель компании Павел Бражников.

«За минувшую неделю, с 18 по 24 ноября, в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 29 105 кубометров твердых коммунальных отходов и 1 255 кубометров «сухих» отходов. Также ликвидировали несанкционированную свалку объемом 30 кубометров на улице Старая в деревне Токарево», – сказал Бражников.

Он добавил, в вывозе отходов участвовали ежедневно 79 человек и 48 единиц спецтехники. Также на неделе ввели в эксплуатацию четыре новые контейнерные площадки. Всего в Люберцах установлено 826 синих и 4223 серых контейнеров.