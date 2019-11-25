РИАМО - 25 ноя. Молодого репетитора музыки Мгера Махсудяна, который неоднократно избивал несовершеннолетнюю девочку во время урока игры на пианино, приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет, сообщается на официальном сайте прокуратуры города.

С начала ноября 2018 года по апрель 2019 года Махсудян дважды в неделю проводил с 7-летней девочкой уроки музыки на дому, в ходе которых наносил ей побои, употребляя бранные слова. Родители пострадавшей, заподозрив неладное, посмотрели запись внутриквартирного видеорегистратора, после чего подали заявление в прокуратуру.

«В ходе судебных прений Махсудян свою вину признал, раскаялся в содеянном и принес потерпевшей стороне извинения», - говорится в сообщении.

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет. Также суд запретил ему осуществлять педагогическую деятельность в отношении несовершеннолетних в течение двух лет.

Кроме того, Махсудян должен возместить моральный вред психологическому здоровью ребенка в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.