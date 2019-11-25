РИАМО - 25 ноя. Столичные власти одобрили предоставление земельного участка на юге города для строительства автомобильного паркинга в составе транспортно-пересадочного узла «Орехово», участок предоставлен в аренду на 6 лет, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с предоставлением земельного участка в Шипиловском проезде, владение 31Г (Южный административный округ), для строительства перехватывающего паркинга с объектами попутного обслуживания.

«Земельный участок ориентировочной площадью 0,48 гектара предоставлен ГУП «Московский метрополитен» в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов, так как объект соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она добавила, что перехватывающий паркинг с объектами попутного обслуживания планируется возвести в составе ТПУ «Орехово». Суммарная поэтажная площадь объекта составит около 15,5 тысяч квадратных метров.