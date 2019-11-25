РИАМО - 25 ноя. Для проезда по Московским центральным диаметрам и бесплатной пересадки с нового транспорта на метро и Московское центральное кольцо 15,5 тысяч льготников Московской области уже перекодировали свои социальные карты, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

В Московском регионе 21 ноября запустили первые две линии Московских центральных диаметров (МЦД) – сквозных железнодорожных веток, соединяющих областные города друг с другом через столицу с возможностью бесплатной пересадки на метро и МЦК.

«Бесплатный проезд на московском метро, МЦК и монорельсе предоставлен для следующих льготников Московской области: лица, не достигшие 60 лет и получающие пенсию, один опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, один из родителей инвалида с детства и лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

По ее словам, чтобы воспользоваться льготой жителям нужно перекодировать социальную карту. Это можно сделать в МФЦ или учреждении социальной защиты. На сегодняшний день уже перекодировано 15,5 тысяч социальных карт.

Также дети в возрасте от 5 до 7 лет, проживающие в Московской области, получили право бесплатного проезда в пригородном железнодорожном транспорте. Чтобы получить бесплатный билет необходимо предоставить в кассу справку, которую можно взять в учреждении соцзащиты или МФЦ.