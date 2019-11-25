РИАМО - 25 ноя. На текущей неделе в Подмосковье и Москве потеплеет, местами температура поднимется до плюс 3 градусов, но после снова придет похолодание, и календарная зима в Московском регионе начнется со снега и небольшого мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Московском регионе в течение ближайших суток температура составит минус 5 – 2 градуса и будет соответствовать норме.

«В среду, 27 ноября, температура еще немного повысится, в течение суток от 0 до минус 5 градусов, местами пройдет небольшой снег. К концу недели дневная температура составит 0 - плюс 3 градуса, ночью местами до минус 3 градусов, что выше климатической нормы на 2-4 градуса. Пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя», — говорится в сообщении.

Первого декабря начнется новый период похолодания. Зима стартует со снегом и небольшим морозом.