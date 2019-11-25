РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 ноя. Действие измененной схемы пешеходного движения в районе улицы 43-й Армии в подмосковном Подольске продлили до 5 декабря, сообщается на сайте администрации округа.

Ранее генподрядчик строительства участка автодороги по улице 43-й Армии – АО «Монолитное строительное управление-1» для обеспечения безопасности при строительстве примыкания нового дорожного полотна к улице Ленинградская 20 ноября изменил схему пешеходного движения в районе перекрестка улиц 43-й Армии – Ленинградской – Академика Доллежаля. Измененная схема должна была действовать до 24 ноября.

«В понедельник, 25 ноября, АО «Монолитное строительное управление-1» сообщило, что в связи с возникшими проблемами переключения высоковольтных кабелей АО МОЭСК, выносимых из-под дороги в месте примыкания нового дорожного полотна к улице Ленинградской, измененная схема пешеходного движения в районе перекрестка улиц 43-й Армии – Ленинградской – Академика Доллежаля будет действовать до 5 декабря», – говорится в сообщении.

Пешеходам, которые проходят по нечетной стороне улицы Академика Доллежаля, для прохода на улицу Ленинградская, необходимо будет перейти через дорогу и пользоваться пешеходными тротуарами по четной стороне улиц Академика Доллежаля и Ленинградской.