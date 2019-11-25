РИАМО - 25 ноя. На территории Новоспасского монастыря на Крестьянской площади в Москве обнаружили труп 40-летнего мужчины, сообщила в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столицы Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел 24 ноября.

«Внешних признаков насильственной смерти на теле мужчины не выявили. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза», – сказала собеседник агентства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным СМИ, погибший мужчина является рабочим, приехавшим из Ивановской области. По предварительным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность.