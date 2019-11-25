РИАМО - 25 ноя. Загорание произошло в вентиляционном отсеке в ресторане Москвы, до прибытия пожарных помещение покинули порядка 20 человек, пострадавших нет, сообщил РИАМО в понедельник дежурный офицер столичного главка МЧС России.

«Поступала заявка о загорании на Мичуринском проспекте, 58/1. В помещении ресторана произошло загорание в вентиляции. Самостоятельно из ресторана эвакуировались порядка 20 человек до прибытия спасателей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавших нет. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.