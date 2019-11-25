РИАМО - 25 ноя. Операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» обработали порядка 8 тысяч звонков почти за три месяца с начала работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Основная часть вопросов поступает от будущих родителей, которым нужна помощь с подбором роддома, перинатального центра или тем, кто просит соединить с конкретным учреждением родовспоможения. В колл-центр обращаются жители не только Подмосковья, но и других регионов России», - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева, колл-центр призван дать ответы на вопросы будущих родителей, которые выбирают для появления малыша на свет медучреждения Московской области.

«Специалисты готовы рассказать не только о перинатальных центрах, которые работают в регионе, но и о реализуемых мерах поддержки - подарочном наборе, денежной выплате, комплексной услуге, а также записать к врачу», - добавила Лазарева.

По ее словам, ежемесячно операторы колл-центра обрабатывают в среднем около 3 тысяч звонков.

Единый региональный колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» начал работать в начале сентября. Будущие родители могут задать волнующие их вопросы о родах в Московской области с 08:00 до 20:00 по телефону 8-800-550-30-03. Звонок бесплатный.