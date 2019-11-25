РИАМО - 25 ноя. Новорожденную девочку обнаружили на улице в поселке Дружба в Раменском городском округе, обстоятельства инцидента устанавливаются, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

В правоохранительные органы поступила информация, что вблизи одного из домов по улице Первомайской в кустах лежит и плачет новорожденный ребенок.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружена новорожденная девочка славянской внешности, на вид ей 1-1,5 месяца. Младенец был завернут в плед. Ребенка доставили в городскую больницу в удовлетворительном состоянии. Каких-либо травм у нее не выявили», – говорится в сообщении.

В настоящий момент устанавливается личность матери ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.