РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в понедельник на оперативном совещании поручил разработать программу новогодних мероприятий в городском округе, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Необходимо разработать программу новогодних мероприятий. Новый год мы должны отметить ярко и интересно. Также необходимо занять детей на каникулах в парках, учреждениях культуры», – сказал Ружицкий.

По словам директора МУ «Парк культуры и отдыха» Елены Атановой, данную программу подготовят. Также она добавила, что с 18 по 24 ноября поступило через интернет-портал «Добродел» 17 обращений по поводу деятельности парков. Закрыто 12 обращений, остальные в работе.

Атанова пояснила, что с 25 ноября в парках Люберец заработала «Почта Деда Мороза». Любой житель может отправить письмо волшебнику через специальный почтовый ящик.