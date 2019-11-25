РИАМО - 25 ноя. В столице за прошедшие дни ноября наблюдается дефицит осадков, выпало менее половины от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

За последние пять дней в Москве и окрестностях погоду определял холодный мощный антициклон. Давление в его центре в понедельник на 15 единиц выше нормы, а несколько дней назад оно превышало норму на 20-25 единиц. Такой мощный антициклон исключил любую возможность образования облаков в регионе и блокировал продвижение атмосферных фронтов в столицу.

«В итоге за последние дни в Москве и ее окрестностях вовсе не отмечалось осадков. Только в пригородах, в парках и на дачных участках выкладывала по утрам свои причудливые узоры изморозь. На момент разворота антициклона в сторону Москвы (на 20 ноября) в столице выпало всего 27 миллиметров осадков, что даже меньше половины нормы для ноября», - говорится в сообщении.

Осадки в столице ожидаются 28 ноября в виде небольшого снега. На предстоящих выходных прогнозируется выпадение порядка 12 миллиметров осадков в виде снега, мокрого снега и дождя.

Синоптики отмечают, что на ноябрьскую норму количество осадков за оставшиеся дни месяца все равно не выйдет.

Норма осадков для ноября составляет 58 миллиметров.