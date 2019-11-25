РИАМО - 25 ноя. Абонементы на МЦД можно вернуть в кассах на станциях после введения бесплатного проезда по диаметрам, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В связи с введением бесплатного проезда на МЦД с 25 ноября по 8 декабря на Белорусском, Савеловском, Рижском и Курском направлениях в пределах Москвы и Московской области, пассажиры могут вернуть пригородные абонементы, обратившись для этого в кассу на железнодорожной станции», – говорится в сообщении.

Движение по МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск запустили 21 ноября. С понедельника составность поездов на МЦД-2 увеличена до 10-11 вагонов, а на первом диаметре дополнительные вагоны в поездах появятся в течение 15 дней.

Порядка 1,6 миллиона пассажиров воспользовались первыми двумя Московскими центральными диаметрами за четыре дня работы.

Все о МЦД: схема, тарифы, режим работы>>