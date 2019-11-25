РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 ноя. Творческий вечер композитора Графаила Фомичева «Я хочу поделиться с тобой» пройдет 27 ноября в библиотеке №2 городского округа Мытищи, сообщается на странице «Библиотека №2 Мытищи МАУК БИЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«27 ноября в 15:00 библиотека №2 приглашает всех на творческий вечер композитора Графаила Фомичева «Я хочу поделиться с тобой». Композитор в разные годы писал для Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Рената Ибрагимова и многих других известных советских певцов», – говорится в сообщении.

Композитор живет и работает в Мытищах. За годы профессиональной деятельности автор создал несколько сотен романсов и песен, выпустил пять музыкальных альбомов. Его композиции звучали в эфирах Всесоюзного радио и на телевидении. Фомичев переложил на музыку большое количество стихотворений Пушкина, Лермонтова, Есенина, Рождественского, Дементьева.

Мероприятие состоится в рамках программы «Активное долголетие» в Подмосковье. Вход свободный, начало в 15:00.