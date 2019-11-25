РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. В подмосковном Подольске автомобилисты смогут бесплатно сдать шины на переработку по двум адресам до 15 декабря, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье проходит экологическая акция «Шина» по инициативе министерства экологии и природопользования Московской области, а также при поддержке Фонда рационального природопользования, она продлится до 15 декабря.

«Так, в Подольске на улице 50 лет ВЛКСМ, дом №17Б и в автосервисной мастерской «Шинсервис» микрорайона Лаговский по адресу: деревня Бережки, трасса М-2 «Крым», 42-й километр, бесплатно принимают на переработку легковые и грузовые покрышки. Не принимаются литые, авиационные и карьерные шины, а также диаметром больше 1,7 метра. Все старые покрышки отправляются на переработку, а на производстве резину подвергают дроблению. Полученную крошку используют для изготовления покрытий для спортивных и детских площадок, кровельных материалов, модификаторов для асфальтобитумной смеси», – говорится в сообщении.

Адреса и режимы работы пунктов приема шин на утилизацию можно найти на интерактивной карте Фонда рационального природопользования Московской области или узнать по телефону горячей линии: 8(800)700-35-06.