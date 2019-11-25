РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. В Подольске сотрудники полиции разыскивают четырех подозреваемых в грабежах в торговых центрах и сетевых магазинах округа, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание розыск! Уважаемые граждане, просим вас оказать содействие! Сотрудниками УМВД России по городскому округу Подольск разыскивается группа лиц (двое мужчин и две женщины), подозреваемых в совершении грабежей в торговых центрах и сетевых магазинах», – говорится в сообщении.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о подозреваемых или может сообщить об их местонахождении, сотрудники полиции просят сообщить по телефонам УМВД: 8(496)762-22-83, 8(929)534-66-94.