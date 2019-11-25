РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 ноя. Двенадцатилетняя девочка госпитализирована в реанимационное отделение Люберецкой детской больницы после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в горокруге, говорится в сообщении ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, 22 ноября в 16:40 по адресу: Октябрьский проспект, дом №25 произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого пострадал ребенок-пассажир. Водитель Hyundai Solaris двигался по улице Парковая со стороны улицы Карла Либкнехта в сторону 4-го Люберецкого проезда, затем он выехал на перекресток с Октябрьским проспектом на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомашиной Mazda3, двигавшейся по Октябрьскому проспекту со стороны области в сторону Москвы на разрешающий сигнал светофора.

«В результате ДТП пострадала 12-летняя пассажирка автомашины Hyundai Solaris, которая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в реанимационное отделение Люберецкой детской больницы», – говорится в сообщении.

Проверка по факту ДТП проводится следственным управлением МУ МВД России «Люберецкое».