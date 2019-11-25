РИАМО - 25 ноя. В городском округе Химки задержали 22-летнего молодого человека, которого обвиняют в убийстве матери, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«21 ноября 2019 года в городском округе Химки обвиняемый, находясь в квартире, в ходе ссоры нанес своей матери множественные ножевые ранения тела. От полученных травм женщина скончалась на месте», - говорится в сообщении.

После совершенного молодой человек закрылся в квартире. Задержать его удалось только после переговоров, проведенных сотрудниками группы задержания Химкинского отдела вневедомственной охраны.

Сейчас продолжается проведение комплекса следственных действий по сбору доказательств преступления.