РИАМО - 25 ноя. Порядка 1,6 миллиона пассажиров воспользовались первыми двумя Московскими центральными диаметрами за четыре дня работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В воскресенье, 24 ноября, на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» проехали 125 тысяч человек, а маршрутом МЦД-2 «Курско-Рижский» воспользовались 133 тысячи человек. Общий объем перевозок за этот выходной день составил 258 тысяч человек.

«Всего за четыре дня работы МЦД пассажиропоток первых двух диаметров составил порядка 1,6 миллиона человек», – говорится в сообщении.

Движение по МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск запустили 21 ноября. С 25 ноября по 8 декабря проезд на МЦД будет бесплатным.

Кроме того, с понедельника составность поездов на МЦД-2 увеличена до 10-11 вагонов, а на первом диаметре дополнительные вагоны в поездах появятся в течение 15 дней.

Пассажиропоток первых двух диаметров составит 200 миллионов человек в год. Благодаря новой тарифной системе пассажиры МЦД-1 и МЦД-2 смогут сэкономить на оплате проезда до 7 миллиардов рублей в год.

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