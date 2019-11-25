РИАМО - 25 ноя. Мобильные электростанции и котельные Подмосковья готовы к прогнозируемому во второй половине недели ледяному дождю, также подготовлена аварийно-восстановительная техника, сообщил РИАМО исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Синоптики прогнозируют ледяной дождь на юге, юго-востоке, востоке Московского региона во второй половине текущей недели. Непогода сначала накроет Чехов, Серпухов и Ступино, затем Коломну и другие городские округа.

«Комплекс жилищно-коммунального хозяйства Московской области к любым изменениям предстоящей погоды готов в полном объеме. К зимнему периоду готова аварийно-восстановительная техника, мобильные электростанции и мобильные котельные» - сказал Велиховский.

Он добавил, что все вышеперечисленное в экстренном случае сможет обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры ЖКХ региона.