РИАМО - 25 ноя. В подмосковной Коломне в рамках проекта «Быстрые решения» на одном из перекрестков улучшили пропускную способность, что позволило разгрузить проблемный участок и повысить безопасность дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На пересечении дороги М-5 «Урал» – Коломна – М-5 «Урал» (улица Октябрьской революции) и улицы Пароходная устроили поворотную и разгонную полосы, что сократило время проезда участка в два раза. Пропускная способность участка составляет 8 тысяч автомобилей в сутки.

«После завершения работ по устройству дополнительных полос пропускная способность перекрестка М-5 «Урал» увеличилась в два раза. Более 15 тысяч жителей городского округа заметят значительное сокращение времени в пути на данном участке», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Всего в 2019 году транспортную ситуацию улучшили на 26 перекрестках в 12 муниципалитетах. Все перекрестки, включенные в программу, были выбраны по результатам обследований и предложений жителей региона.